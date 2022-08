Missão Artemis: Nasa cancela lançamento rumo a Lua

- Publicidade -

A Nasa precisou cancelar os planos de lançar, nesta segunda-feira (29), a missão não tripulada Artemis I.

“Equipes continuarão a coletar dados e manteremos vocês informados sobre o horário da próxima tentativa de lançamento”, escreveu a Nasa no Twitter.

Até o início da janela de tempo prevista para o lançamento, as equipes da agência espacial americana trabalhavam para resolver um problema inesperado em um dos motores.

O lançamento deveria acontecer entre as 9h33 e 11h33, no horário de Brasília.

A equipe descobriu um problema durante o processo de sangrar o ar em um dos quatro motores do foguete e trabalhava para reconfigurá-lo. Até a última atualização, seus esforços não foram eficazes.

Durante as sangrias, o hidrogênio passa pelo motor para condicioná-lo para o lançamento. Três dos quatro mecanismos funcionavam conforme o esperado, mas o mecanismo nº 3 apresentou um problema.

Era um dia que estava sendo planejado há anos.

A missão não tripulada Artemis I decolaria em uma jornada ao redor da lua.

Aparições de celebridades como Jack Black, Chris Evans e Keke Palmer e performances de “The Star-Spangled Banner” de Josh Groban e Herbie Hancock e “America the Beautiful” da Orquestra da Filadélfia e do violoncelista Yo-Yo Ma estavam previstas como parte do cronograma.

O espetáculo seria visto enquanto era preparada a gigantesca estrutura de 98 metros de altura, que consiste no foguete do Sistema de Lançamento Espacial e a espaçonave Orion, brilha pela manhã no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida.

A estrutura de lançamento está na histórica plataforma 39B, onde a missão Apollo 10 e as missões de ônibus espaciais já decolaram.

As condições climáticas eram 80% favoráveis ​​para um lançamento, de acordo com a última previsão.

No entanto, tempestades offshore com potencial para raios impediram a equipe de iniciar o processo de abastecimento, que deveria ter começado à meia-noite, e atrasou por mais de uma hora.

O processo começou às 2h13, e o tanque começou a ser enchido com oxigênio líquido superfrio e hidrogênio líquido.

A equipe parou de encher o tanque com hidrogênio líquido duas vezes devido a um vazamento inicial e a um pico de pressão, mas o processo foi retomado. A equipe está em processo de avaliação se o vazamento permanece e como resolvê-lo.

“Os controladores de lançamento viram um aumento na quantidade de hidrogênio que pode vazar na lata de purga”, de acordo com uma atualização compartilhada por funcionários da Nasa.

A equipe também descobriu uma linha de gelo em um componente da tubulação. A princípio, os engenheiros pensaram que a geada poderia indicar a presença de uma rachadura no tanque, mas acabou sendo uma rachadura na espuma externa. A equipe compartilhou que o problema foi resolvido, pois a rachadura da espuma não indica um vazamento.

Os engenheiros também estão trabalhando para descobrir o que causou um atraso de 11 minutos nas comunicações entre a espaçonave Orion e os sistemas terrestres.

O problema pode afetar o início da contagem do terminal ou a contagem regressiva que começa quando restam 10 minutos no relógio antes da decolagem. Mas os engenheiros se sentiam bem em descobrir o problema antes da contagem de terminais, de acordo com a Nasa.

A missão Artemis I

A jornada da Orion durará 42 dias enquanto viaja para a Lua, dá uma volta em torno dela e retorna à Terra – viajando um total de 2,1 milhões de quilômetros. A cápsula cairá no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, em 10 de outubro.

Embora a lista de passageiros não inclua humanos, ela tem passageiros: três manequins e um brinquedo de pelúcia Snoopy.

A tripulação a bordo do Artemis I pode parecer um pouco incomum, mas cada uma serve a um propósito. Snoopy servirá como indicador de gravidade zero – o que significa que ele começará a flutuar dentro da cápsula assim que atingir o ambiente espacial.

Os manequins, chamados “Comandante Moonkin Campos”, “Helga” e “Zohar”, medirão a radiação do espaço profundo que as futuras tripulações poderão experimentar e testar um novo traje e tecnologia de blindagem.

Um experimento de biologia carregando sementes, algas, fungos e leveduras foi colocado dentro da Orion para medir como a vida reage a essa radiação também.

Câmeras dentro e fora da Orion compartilharão imagens e vídeos durante toda a missão, incluindo visualizações ao vivo do experimento Callisto, que capturará imagens do Comandante Moonikin Campos sentado no assento do comandante.

Se você tiver um dispositivo habilitado para a Alexa da Amazon, poderá perguntar sobre a localização da missão todos os dias.

Espere ver imagens do “Nascer da Terra”, semelhantes ao que foi compartilhado durante a Apollo 8 pela primeira vez, mas com câmeras e tecnologia muito melhores.

Experimentos científicos e demonstrações de tecnologia acompanham o foguete em um anel. Os 10 pequenos satélites, chamados CubeSats, se separarão e seguirão caminhos separados para coletar informações sobre a Lua e o ambiente do espaço profundo.

A missão inaugural do programa Artemis dará início a uma fase de exploração espacial que aterra diversas tripulações de astronautas em regiões anteriormente inexploradas da Lua e, eventualmente, entrega missões tripuladas a Marte.

O foguete e a espaçonave serão testados antes de levarem astronautas à lua em Artemis II e Artemis III, programadas para 2024 e 2025, respectivamente.

