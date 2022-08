Mirando em competições no Acre, Recriança/Handfamília desiste da Taça Amazônica de Handebol

De acordo com o técnico Davi Maia, o Recriança/Handfamília decidiu se abdicar da competição por causa do alto custo das passagens aéreas para ida da delegação até o interior paraense, que chegava a quase R$ 40 mil, além das demais despesas logísticas.

A saída do Recriança/Handfamília da competição regional, no entanto, acabou não gerando penalização financeira para equipe como era previsto, segundo o treinador. Isso porque um time do Pará foi incluído na vaga e o torneio seguirá com oito times na briga pelo título.

Atual campeão acreano da modalidade no naipe masculino, o Recriança/Handfamília volta todas as atenções para o calendário local. Os dinheiro arrecadado com as rifas será usado para pagar as despesas da equipe nas competições da temporada.