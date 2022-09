Ministério Público do Acre denuncia assassino de jogador de futebol morto no Cabreúva

- Publicidade -

Wandresson Tavares Coelho, conhecido como “Onça”, passou a ser réu pelo assassinato do jogador de futebol amador Ygor Santos de Araújo. A decisão é da juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Luana Campos, que aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Acre.

Wandresson Tavares vai responder ação penal, que é a produção de provas no âmbito da Justiça, pelos crimes de homicídio qualificado e também por integrar organização criminosa.

Inicialmente, o acusado tinha passado a ser réu apenas pelo assassinato do jovem, mas no último dia 8, a magistrada recebeu o aditamento da denúncia pelo crime de integrar organização criminosa.

Ygor Santos, que era jogador de futebol amador, foi morto a tiros na noite de 28 de março de 2022. O crime, tipo de execução, aconteceu na Rua Tabosa, no Cabreúva, região da Sobral.

De acordo com a investigação, Ygor teria ido deixar a tia na região e, na volta, foi seguido por criminosos. Ao cair de moto, acabou assassinado. A investigação revelou que Ygor foi morto porque entrou em uma área dominada por uma facção.

Fonte: AcreNews