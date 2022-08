Ministério do Turismo: Rio Branco ganha certificado de Destino Turístico mais inteligente em Transformação

“Rio Branco foi escolhida ano passado para participar como um dos dez pontos, são dez pontos-pilotos que o Ministério do Turismo vai trabalhar essa metodologia e destinos turísticos inteligentes. Quando falamos em destinos inteligentes não é apenas pela questão da tecnologia. É uma metologia para tornar a cidade confortável para o turismo. Nosso turismo é de negócio, temos um potencial muito grande por estar na região da Amazônia; temos também nosso turismo religioso, histórico e também porque Rio Branco hoje está sendo mais utilizada por turistas que vem frequentar nosso estado”, destacou.

A diretora falou que essa é a primeira etapa do projeto. A próxima será o cumprimento do plano de ação, retirar o papel todo planejamento feito para receber o certificado. Ao final do processo, a capital acreana poderá receber o selo de cidade Destino Turístico Inteligente em Transformação.