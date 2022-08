Ministério da Saúde lança campanha para vacinação contra paralisia infantil; ação será de 8 de agosto a 9 de setembro

- Publicidade -

O Ministério da Saúde lançou neste domingo, 7, uma nova campanha para a imunização contra a paralisia infantil. Há ainda a possibilidade de outras vacinas serem disponibilizadas para que os pais coloquem a caderneta dos filhos em dia.

A ação foi tomada para que doenças que, até então erradicadas, não voltem a circular na sociedade. Houve uma movimentação no governo federal para que fosse realizado um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão alertando para a necessidade de vacinar a população infantil.

O Tribunal Superior Eleitoral, porém, barrou a movimentação em decorrência da lei eleitoral. A Corte avaliou que não haveria necessidade de abrir uma exceção, já que não se trata de um momento emergencial na situação sanitária do Brasil.

O Palácio do Planalto, inclusive, pediu a reconsideração deste entendimento e, caso o TSE acate, o pronunciamento poderá ser realizado em outra data. Com o baixo índice vacinal, há o temor de que a poliomielite volte a acometer as crianças do país.

A meta é vacinar 95% das crianças de 1 a 5 anos de idade nesta nova campanha de vacinação. No último ano, apenas 70% das crianças foram imunizadas.

Luciana Verdolin | Portal Jovem Pan