Militar critica cabelo crespo em escola e família reage: “Humilhada”

- Publicidade -

Uma estudante de 15 anos, do primeiro ano da Escola Estadual Cívico-Militar Céu Azul, em Valparaíso (GO), acusa um dos militares que atua na área de disciplina da unidade de humilhá-la. A adolescente disse que o servidor a constrangeu, na frente de todos os colegas, por conta dos cabelos crespos e curtos que ostenta. As falas ocorreram no momento de formação das salas, antes do início das aulas, na última quarta-feira (10/8). A Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc-GO) foi notificada e acompanha o caso.

“Me senti humilhada. Foi na frente de todo mundo, e não gostei de jeito nenhum. Chorei bastante, não estava querendo mais ir para a escola. Ele veio implicando com o meu cabelo, falando que preferia que ele estivesse liso”, lamenta a estudante, que pediu para não ter o nome divulgado. Segundo a vítima, essa perseguição ocorre desde o início do ano, quando interrompeu a escova progressiva e iniciou o processo para voltar aos cabelos cacheados e cheios. Mas essa foi a primeira vez que ocorreu diante de outras pessoas.