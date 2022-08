Milionária, Camila Pitanga confirma que anda de metrô e assume: “Não sou melhor do que ninguém”

- Publicidade -

A atriz Camila Pitanga, em entrevista exclusiva ao repórter Felipe Reis, do ‘EM OFF’, contou como lida com a fama e com o ódio que recebe de alguns haters, e qual sua preferência entre novela, cinema e canais de streaming.

Durante uma premiação, em São Paulo, a atriz atendeu a imprensa e respondeu a questão de como faz para conviver com seus perseguidores, com mensagens de ódio nas redes sociais: “Eu leio, mas fica tudo pra eles, eu estou de boa”, disse ela rindo.

Camila Pitanga ainda contou que leva uma vida comum, e qual é seu método para lidar com os fãs que recebe quando está em locais públicos.

“Pra mim é dessacralizar isso. Eu vou a praia, eu pego metrô…. Porque eu não sou melhor do que ninguém e eu adoro gente. Eu adoro estar com pessoas, eu adoro me comunicar. Então não tem porque não ser isso”, confessou.

A atriz também comentou sobre sua preferência, entre trabalhar com novelas, em cinemas ou nas plataformas de streaming.

“É bem diferente. Tudo depende ‘com quem’, sabe? Eu gosto muito de criar… E não estou fazendo textinho não! Tudo depende ‘com quem’ porque tudo pode ser muito chato e tudo pode ser incrível, quando você está bem acompanhada”, relatou Camila Pitanga

E, segundo ela, tudo vai depender com quem estará trabalhando, pois o ambiente é fundamental para realizar um bom serviço, independente da profissão.