“MILAGRES”: Confronto entre membros do CV e do PCC faz três buscarem refúgio dentro de Delegacia e outro se converter

O confronto armado entre membros das duas facções criminosas rivais aconteceu no inicio da noite desta sexta-feira, 26, nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil do município de Manoel Urbano.

De acordo com informações, os integrantes do Comando Vermelho portava fuzis e quatro membros do PCC correram para se abrigar dentro da Delegacia.

Um membro do Primeiro Comando da Capital – PCC, foi atingido com um tiro, ele foi resgatado e levado para o Hospital da cidade, temendo ser executado, mandou chamar dois pastores evangélicos para anunciar que estava abandonando o crime e deixando a facção, ou seja, ele estava “rasgando a camisa” na linguagem deles.

Os membros do CV prometeram retornar e invadir a delegacia para pegar as armas do local.

No momento do confronto e invasão da Delegacia, para se abrigar, só havia uma agente de polícia no momento da ocorrência.

Com ajuda de uma guarnição da Polícia Militar que chegou rápido no local a agente de Polícia Civil conseguiu dominar os quatro homens.

