Michael fala de fase triste que passou no Flamengo ” só queria ir embora”

Michael é muito querido pela torcida do Flamengo. Pela reviravolta que aconteceu, pelos gols e por toda a brincadeira no Ninho do Urubu. O velocista caiu nas graças da Nação e está deixando saudade. Não há nenhum ponta hoje disponível no elenco que consegue fazer algo parecido e, até por isso, a direção flamenguista contratou Everton Cebolinha.

O Mengão ainda quer mais um atacante. Luis Henrique chegou a ficar muito próximo, mas o negócio não aconteceu de última hora. Dessa forma, muitos torcedores querem o retorno de Michael, que não se adaptou no futebol da Arábia Saudita, se sente triste e deseja de qualquer forma voltar ao futebol brasileiro. Isso vem repercutindo bastante na web.

Em entrevista ao comunicador Alê Oliveira, Micha relembrou situações bem curiosas com Jorge Jesus no Flamengo. Quando ele estava indo mal em campo e também não estava bem mentalmente, pediu para ir embora e falou até em devolver o dinheiro para sair “dali”.

“(…) Teve um dia que eu não estava conseguindo concentrar (no Flamengo). Falei para ele me manda embora, eu assino qualquer coisa, quer que eu devolva o dinheiro… faço qualquer coisa aqui, só quero ir embora. Ele perguntou o porquê, aí eu falei que estava assim, assim, assado. Contei tudo. (…) Aí ele falou: ‘tranquilo, vai para sua casa. Você acha que só você tem problema? Não, também tenho. Sou ser humano que nem você. Vai para sua casa, amanhã vou te por para jogar’. Foi no jogo do Fluminense eu acho ou Botafogo que eu fiz o gol (…)”, afirmou Michael.

Michael ainda revelou uma sonora bronca que Jorge Jesus deu se ele não fizesse o que o comandante estava pedindo: “Aí ele falou: ‘você vai cortar pra cá e vai cavar no segundo pau, deixa que eles se resolvem’. Tinha o Bruno (Henrique), sabia que ele pula igual um cavalo. Quem fez o gol foi o Everton Ribeiro. Aí ele falou assim para mim no meu ouvido: ‘Se você não fizer isso, você não joga mais comigo’” (…)”, concluiu.

