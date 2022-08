México passará a exigir visto físico de brasileiros para entrada no país

- Publicidade -

Os brasileiros que pretendem viajar ao México precisarão, a partir do dia 18 de agosto, apresentar um visto físico às autoridades mexicanas.

A medida foi decretada nesta quarta-feira (3) pelas secretarias do Interior e de Relações Exteriores do governo mexicano.

A justificativa oficial dada é “fortalecer a migração segura, ordenada e regular e erradicar as campanhas de desinformação que lucram com os migrantes”.

Até então, era possível entrar no México para fins turísticos, comerciais e culturais com uma simples autorização eletrônica emitida através de um site.

Esse sistema eletrônico estava em vigor desde dezembro do ano passado. Antes disso, os brasileiros conseguiam entrar legalmente no país sem visto, apenas apresentando passaporte.

O que fazer para viajar ao México a partir do dia 18?

O governo mexicano recomenda que os brasileiros não comprem passagens aéreas ou qualquer serviço turístico no México antes de ter o visto físico estampado no passaporte.

Para isso, é necessário que primeiramente o viajante agende um horário para atendimento na Embaixada do México, em Brasília, ou nos consulados, no Rio de Janeiro ou em São Paulo.

Os agendamentos podem ser feitos através deste site.

“Com seu número de agendamento, vá ao consulado mexicano selecionado, portando a documentação solicitada e os requisitos listados nos sites da Embaixada e dos Consulados”, informou a embaixada mexicana.

São excluídos da necessidade de apresentar visto físico mexicano os brasileiros que possuírem visto válido e vigente ou comprovante de residência permanente no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, Reino Unido ou qualquer um dos países do Espaço Schengen da União Europeia.

Fonte/ CNN BRASIL