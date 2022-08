Mesmo em crise com Simone, Simaria vai ao aniversário do filho da cantora

- Publicidade -

A cantora Simaria Mendes, de 40 anos, deixou de lado a crise vivida com irmã Simone Mendes, de 38, e marcou presença na festa de aniversário de oito anos do sobrinho Henry. As irmãs, no entanto, não chegaram a ser fotografadas juntas no evento.

A comemoração aconteceu em um buffet no bairro da Barra Funda, em São Paulo, na noite de hoje. O tema da festa do filho mais velho de Simone Mendes foi inspirado em dinossauros.

O evento contou com a presença de amigos e familiares de Simone e Simaria. GKay, Camila Loures, Fabíola Gadelha e Daniela de Albuquerque, entre outros famosos, também marcaram presença na comemoração de oito anos de Henry.

As fotos divulgadas da festa, no entanto, mostram Simaria em um lado com amigos e os filhos, enquanto Simone está acompanhada do marido, Kaka Diniz, e os filhos Henry e Zaya em outro canto do evento.

Nas redes sociais, os fãs da dupla Simone e Simaria compartilharam vídeos confirmando a presença de Simaria no evento do filho da irmã. Nas imagens, ela aparece ao lado da filha mais velha, Giovanna, posando para uma caricatura.

“Ainda não sei”

Em 1º de agosto, Simone foi questionada por um seguidor sobre quando Simaria deve retomar os shows da dupla e respondeu de forma breve:

“Ainda não sei”, disse. A cantora também explicou que pegou uma folga das apresentações.

“Eu cumpri toda a agenda de junho e julho. Peguei uma folga para descansar o juízo e aproveitar as férias do meu filho”.

UOL