Mesmo com candidatura de Bittar ao governo, Alan Rick demonstra publicamente apoio a Cameli: ‘Vamos juntos’

- Publicidade -

Cotado, anteriormente, para compor a chapa do governador Gladson Cameli (PP), como vice, o deputado federal Alan Rick (UB) não tem escondido o apoio à reeleição de Cameli.

Apesar de o senador Márcio Bittar ter lançado sua candidatura ao governo do Acre, pelo União Brasil, mesmo partido de Alan, o deputado federal e pré-candidato ao Senado compareceu à convenção do Progressistas, que homologou a candidatura de Gladson, na última sexta-feira, e, pelas redes sociais, postou fotos com Cameli, agradecendo, inclusive o apoio “dos partidos” dado ao governador.

“Prestigiei a convenção do Progressistas, que oficializou a candidatura do amigo Gladson Cameli ao governo do estado. Que Deus nos abençoe, ele na caminhada rumo à reeleição, e eu nessa jornada para representar o Acre no Senado da República. Agradeço as demonstrações de carinho e apoio dos amigos de todos os partidos que caminharão com Gladson. Vamos juntos”, afirmou o deputado.

A ex porta-voz do Estado e pré-candidata à deputada federal, Mirla Miranda (UB), irmã de Alan Rick, também não esconde sua preferência por Cameli e a “lealdade” entre os dois políticos, em postagem nas redes sociais.

Mas, a mistura de siglas e preferências não acaba por aqui. Apesar de lançar sua candidatura ao governo do Estado, o senador Márcio Bittar (UB) articulou para que a ex-mulher, Márcia Bittar, saísse candidata ao Senado, na chapa do MDB. Embora, publicamente, diga que vai pedir voto para Alan Rick.

E Márcia, que compõe a chapa do MDB, e deve, portanto, fidelidade partidária à candidata ao governo Mara Rocha, também jamais escondeu a preferência e fidelidade pessoal pelo ex-marido Márcio Bittar.

Fonte: A Gazeta do Acre