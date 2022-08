Menino de 8 anos dá entrada na UPA da Sobral com suspeita de contaminação pela varíola do macaco

- Publicidade -

Um menino de apenas 8 anos de via deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Sobral, em Rio Branco, na tarde da úiltima terça-feira, 09 de agosto, com suspeita de contaminação pela monkeypox, a varíola dos macacos.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a criança ingressou na unidade apresentando febre e erupções cutâneas no tronco e membros superiores. A família do paciente relata não ter viajado e nem ter tido contato com pessoas que viajaram.

Seguindo protocolo indicado pela Ministério da Saúde, foi realizada coleta de amostra laboratorial. O menino foi medicado e segue em isolamento domiciliar.

Os Centros de Investigação de Vigilância em Saúde da capital e do Estado trabalham em conjunto acompanhando e investigando o caso.

Até o momento, o Acre tem apenas um caso confirmado da doença, em Rio Branco, que já está de alta médica, e seis casos suspeitos aguardando resultado, sendo um em Cruzeiro do Sul e cinco em Rio Branco. Outros quatro casos já foram descartados.

Fonte/ A Gazeta do Acre