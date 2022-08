Menino de 4 anos é o 15º paciente com suspeita de Monkeypox notificado no Acre

- Publicidade -

A Secretaria de Saúde o Acre (Sesacre) registrou o 15º caso suspeito de Monkeypox no Estado. Segundo boletim médico, uma criança de 4 anos, do sexo masculino, residente no município de Xapuri, foi atendida na quarta-feira, 17, apresentando erupções cutâneas pelo corpo.

Segundo relato da mãe, o menor teve contato com parentes recém-chegados da Argentina. Porém, nenhum deles apresentou sintomas que evidenciassem a doença. “Após a realização de coleta de amostra laboratorial, o paciente segue em isolamento domiciliar”, destacou a Sesacre.

Atualização Monkeypox ACRE:

– Confirmado – 1

– Descartados – 6

– Suspeitos UF ACRE – 8

– Total ACRE: 15*

* Suspeitos outra UF – 1

Fonte: A Gazeta do Acre