Menino de 4 anos com autismo denuncia professor por estupro

Uma criança de 4 anos foi abusada sexualmente em Campina Grande e mãe procurou a polícia após a descoberta. A criança tem Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Conforme o G1, a mãe contou que a agressão começou na semana anterior.

O garoto falou sobre as dores para a mãe e também se recusou a ir para a creche. Depois que a mãe foi até a polícia, os oficiais registraram o caso e ele está em investigação. A mãe contou que a partir do momento que o filho ficou com comportamentos estranhos, ela questionou ele e sem excitar, ele falou que tinha sido agredido por um professor e contou tudo para a mãe. A mãe foi até a creche, porém, relatou que foi tratada como indiferença.

A direção da instituição disse que o professor foi afastado e a situação foi levada para a Secretaria Municipal de Educação desde a segunda semana de agosto. A mãe levou o filho até uma psicopedagoga e o garoto confirmou novamente a agressão sexual. Então, a profissional falou para a mãe levar o filho para o hospital.

No hospital foi informado para mãe que seria necessário que tivesse um boletim de ocorrência para que fosse feito um exame de corpo delito. A Delegacia da Infância de Campina Grande afirmou para o G1 que o boletim foi feito e o caso está sendo investigado.

A mãe da criança disse que o corpo de delito foi feito no dia 18 de agosto e que o resultado ainda não saiu. Já, a Secretaria de Educação de Campina Grande disse que vai divulgar uma nota sobre o caso.