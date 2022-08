Menino de 3 anos põe fogo em Bíblia e incendeia casa: ‘Está acabada

- Publicidade -

Um menino de três anos causou um incêndio ao queimar uma Bíblia na casa de sua família. Ele brincava com um isqueiro em um dos quartos da residência, e as chamas se espalharam com rapidez, tomando o local, que ficou destruído. O incêndio aconteceu ontem à tarde, em Cariacica (ES).

Os moradores afirmaram que o fogo começou por volta das 15h30. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ir até o local e constatou que se tratava de uma residência de alvenaria. O fogo atingiu um dos quartos, sendo que outros cômodos sofreram danos devido à fumaça e ao calor.

“Os militares realizaram o combate com água, extinguindo as chamas e, em seguida, fizeram o rescaldo, impedindo a reignição, abrindo portas e janelas para a dissipação da fumaça. Não houve vítimas, nem solicitação de perícia”, afirmaram os Bombeiros ao UOL.

O autônomo Edson da Silva contou que antes de os bombeiros chegarem, ele e outros vizinhos ajudaram para tentar apagar as chamas com baldes de água. No imóvel moravam Sandra da Silva e o filho de três anos, que foram retirados a tempo e não se feriram.

“Assim que começou o fogo a gente já entrou pra salvar eles, mas eles já estavam saindo e não se machucaram. Vários vizinhos se juntaram para tentar diminuir o fogo e evitar a perda total do imóvel, mas não deu tempo. Não sobrou nada dentro da casa”, contou Edson.

A vendedora ambulante contou aos amigos que tinha acabado de chegar em casa do trabalho, deu comida ao menino e dormiu. Ela vende doces em semáforos da região metropolitana de Vitória.

“O menino subiu no banquinho que tinha lá e pegou o isqueiro para brincar. O fogo do isqueiro respingou (sic) na Bíblia, atingiu a cortina e se alastrou pra casa inteira. Tudo bem rápido”, afirmou o autônomo.

Ajuda para reformar

A vendedora teve tempo de sair apenas com a roupa do corpo e poucas peças não queimaram. Ela tem dormido na casa da mãe e está desesperada, já que mora de aluguel e precisa tentar reformar o imóvel.

“Olha o estado ficou a minha casa gente. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Eu e meu filho estamos bem, mas a minha casa está acabada. Preciso reformar para entregar. Só sobrou um colchão queimado, nem os documentos deu tempo de salvar”, disse Sara, em um vídeo enviado ao UOL.