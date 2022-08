Menina que vivia em casa de prostituição é resgatada

- Publicidade -

A Guarda Civil Municipal de Jundiaí, interior de São Paulo, resgatou uma menina de 12 anos, que fugiu de um prostíbulo em Fortaleza, no Estado do Ceará.

De acordo com os policiais, eles encontraram a criança na rua, com sinais de desnutrição, na Ponte São João.

Na delegacia, a vítima disse que é de Fortaleza (CE) e que fugiu da casa de prostituição onde mora desde 2019.

Além disso, ela revelou que foi um caminhoneiro que fazia sexo com ela a ajudou a fugir de Fortaleza, onde morava com os pais.

Toda viagem durou 5 dias, e no final, ele a deixou na Estrada Ferroviária de Jundiaí.

Desde então, ela passou a dormir com outros homens, até que um deles a levou para uma pensão, onde os abusos continuaram.

Novamente, ela fugiu, até que ela avistou uma viatura da GCM, onde pediu socorro.

Vítima contou que prostíbulo realizava rituais satânicos

Além dos abusos, a vítima contou que ela e outras 10 crianças sofriam maus tratos e torturas no local. Inclusive, ela acusa os donos do local de realizarem rituais com crianças, inclusive bebês.

Em nota, a Guarda Municipal disse que passará o caso para a Vara da Infância, bem como a Polícia Civil de Fortaleza, onde a situação ocorria.

Por fim, se a denúncia se confirmar, o casal responderá por crimes como: maus tratos, pedofilia e tortura.

Inclusive, o nome da criança não será divulgado, para preservar sua privacidade.