Menina de 8 anos morre afogada após cair em uma vala

Uma criança de 8 anos morreu ao se afogar em uma vala cheia de água da chuva em Seara, município localizado no Oeste de Santa Catarina, no sábado (20/08). A família chamou o socorro, mas a menina já tinha tido uma parada cardiorrespiratória quando os bombeiros chegaram. O óbito foi confirmado no hospital.

Os bombeiros informaram que o acionamento ocorreu às 15h do mesmo dia. Enquanto seguiam para o endereço, no interior do município, encontraram a família no caminho. Eles colocaram a criança no carro para ir ao encontro dos socorristas o mais rápido possível, mas não foi possível salvá-la.

Fonte/ Portal metropole.com