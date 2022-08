Menina de 6 anos é morta por dívida de R$ 85 mil

- Publicidade -

A Polícia Civil prendeu um homem de 25 anos, em Carapicuíba na grande São Paulo, suspeito pela morte de uma menina de 6 anos. A princípio segunda a Polícia a menina foi morta por conta de uma dívida do pai. Sobretudo no valor de R$ 85 mil.

O crime ocorreu no dia 29 de julho, no entanto o homem foi preso somente nesta segunda-feira 8 de agosto.

Este caso ganhou destaque no telejornal Brasil Urgente, da TV Band, que explicou como a criança morreu.

Primeiramente, no dia 29 de julho, a menina identificada como Helena Guimarães estava com seu pai no carro da família. Eles voltavam para casa em Jandira, e foram até Carapicuíba para visitar um parente.

No entanto, durante a volta para casa eles foram abordados por um carro, que atirou contra pai e filha. O criminoso que atirou fugiu após o crime, estando com um comparsa.

Algumas testemunhas viram o ocorrido, e chamaram o SAMU, para resgatar Helena e seu pai, Evandro.

Contudo, Helena morreu com tiros na cabeça e no peito. Evandro porém segue internado em um hospital de Barueri, também na região metropolitana de São Paulo.

Investigações sobre o Caso

De acordo com o delegado do caso, Marcelo Prado, a Polícia já descobriu o modelo do carro usado pelo suspeito do crime, sendo um corsa preto.

Com esta pista, os policiais investigaram o trajeto feito pelo carro, bem como com a sua placa, e assim localizaram o suspeito no final da tarde desta segunda-feira.

A identidade do suspeito não foi informada, e ele foi preso preventivamente. Contudo ele poderá responder por 2 crimes, homicídio da menina, bem como tentativa de homicídio do pai.

Acusado revelou que matou Helena por conta de uma dívida com Evandro

De acordo com o delegado Marcelo Prado, a informação é que o autor do crime devia R$ 85 mil ao pai da menina.

Por conta disso, ele resolveu matar Evandro e sua filha para não pagar o valor.

Em nota, os advogados do assassino negam o crime, e prometeram recorrer de uma possível pena. Em relação ao comparsa, ele segue sendo procurado pela Polícia Civil.