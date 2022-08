Menina de 13 anos some após mensagem à irmã: “Me ajuda, está doendo muito”

- Publicidade -

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de uma garota de 13 anos em Carobinha, Campo Grande, na Zona Oeste da capital fluminense. As informações são do g1.

A família de Emanuelle Oliveira da Silva reportou o sumiço da garota na noite da última quarta-feira (3) à 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande). A suspeita é de que ela tenha sido sequestrada.

Os policiais explicaram que a irmã da adolescente, que não teve a identidade revelada, recebeu uma mensagem do celular da vítima com os dizeres: “Me ajuda, não estou na Carobinha, tem uma praça e uma lona. Está doendo muito”.

Jovem disse que foi sequestrada

Uma prima da garota relatou que recebeu uma ligação do celular de Emanuelle, na qual a jovem afirmou que havia sido sequestrada e havia sido colocada em um carro preto.

O pai da adolescente também tentou contato por telefone, mas o celular de Emanuelle já estava desligado.

