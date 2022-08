Menina de 10 anos que havia desaparecido ao ir à padaria é encontrada morta

- Publicidade -

Desaparecida desde o último domingo (31), quando foi vista pela última vez em uma padaria, Bárbara Vitória, de apenas 10 anos, foi encontrada morta em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (2).

De acordo com informações do g1, o corpo da criança estava em um matagal próximo a um campo de futebol no bairro Pedra Branca.

Bárbara foi encontrada por uma estudante que auxiliava a polícia nas buscas. Ela estava amordaçada e usava a camisa do Atlético-MG, que vestia quando desapareceu no fim de semana.

Segundo o jornal Estado de Minas, o corpo da criança tinha sinais de violência. Não foram divulgadas maiores informações sobre a possível causa da morte.

Entenda o caso

O último contato de Bárbara com a família foi na tarde de domingo, quando ela aproveitava o último dia das férias escolares para brincar com amigos em frente à própria casa.

O pai da criança, Rogério Rodrigues, explicou que chamou a filha e pediu que ela fosse a uma padaria próxima buscar pães para a família.

Rogério explicou que o trajeto de poucas quadras era conhecido de Bárbara, que estava acostumada a essa tarefa. E a garota, de fato, chegou normalmente à padaria, como mostram as imagens do circuito interno do estabelecimento.

Às 17h46, ela foi atendida por uma funcionária, guardou o troco em uma bolsa e saiu com o saco de pães. Outras duas imagens de câmeras de segurança no caminho de volta mostram a criança correndo pela rua, aparentemente sem nenhuma ameaça.

A segunda foi feita às 18h23, em frente a um outro comércio. Um minuto depois, porém, a mesma câmera flagrou dois rapazes correndo na direção em que a garota ia.

O fato chamou a atenção da polícia, que chegou a prender um dos rapazes da imagem na última segunda-feira (1º). Mas ele foi liberado na sequência por falta de provas.

Fonte/ Portal Yahoo.com