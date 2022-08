- Publicidade -

Uma menina de 10 anos morreu afogada na tarde deste sábado (6/8). O caso foi registrado na zona rural da cidade de Aparecida, no sertão da Paraíba. Segundo testemunhas, a criança estava em um rio com outras pessoas. Ela teria sido sugada por uma manilha.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e as buscas tiveram início. A criança, no entanto, foi encontrada morta.

O corpo da menina foi localizado e retirado pelos bombeiros e por moradores da região. A vítima foi encaminhada para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol), de Cajazeiras, no sertão do estado.