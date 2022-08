Membro de igreja é assassinado por facção criminosa no dia do aniversário

- Publicidade -

O membro de uma igreja evangélica de Manaus, identificado como Emerson de Lima Almeida, 38 anos, foi morto a tiros dentro da própria casa, na noite de segunda-feira (15), por volta das 22h, na rua 268, Beco 23, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital amazonense. Quatro pessoas são suspeitas do assassinato.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima sofria ameaças de suspeitos que queriam invadir e se apossar das casas no bairro, invadindo, ainda, outras áreas no local.

No sábado (13), a vítima registrou um BO relatando que quatro criminosos armados foram na residência dele ameaçá-lo. Eles afirmavam que Emerson estaria os denunciando e iriam matá-lo.

Já na segunda, os quatro criminosos foram à residência e ordenaram que a vítima fosse embora do imóvel, pois eles eram os donos do imóvel. “A vítima tentou cessar a conversa, fechando a porta, entretanto, um dos homens, conhecido como “Baixinho”, passou a arma para um terceiro e este efetuou um disparo na cabeça de Emerson”, diz o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança

(Ciops).

No momento do crime, a família comemorava o aniversário de Emerson, que após chegar da igreja sentou no sofá de casa e foi morto por um tiro. Os assassinos fugiram após a ação criminosa. A família afirma que a vítima não estava fazendo denúncias.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.