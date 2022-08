Mel Maia posa de biquíni fio-dental e sobe o clima com beleza

- Publicidade -

Em registro recente, a atriz Mel Maia, de 18 anos, surpreendeu seus mais de 12 milhões de seguidores ao compartilhar cliques onde surge curtindo um passeio de barco em Paraty, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a influenciadora esbanjou beleza em meio à natureza e conquistou quase 2 milhões de curtidas com o clique.

“Energia renovada”, escreveu a estrela na legenda da publicação, onde posa com um biquíni xadrez ostentando toda a sua beleza natural e colocando o seu corpão para jogo em meio à natureza. Nos comentários do registro, não faltaram elogios dos fãs para Mel Maia.

“Não sei o que é mais lindo, a paisagem ou a beleza da Mel”, comentou uma seguidora. “Melhorou até o meu dia com uma beleza dessas”, disse outra. “Tá gata como sempre, Mel!”, destacou outra fã da atriz.

Vale ressaltar que Mel Maia está solteira desde o fim do relacionamento com o jogador de futebol João Pedro. No último ano, ela se manifestou após a cantora MC Melody insinuar que as duas haviam vivido um affair. Ambas vieram à tona desmentir.

Fonte: Observatório G