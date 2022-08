Mega operação da Polícia Federal fiscaliza 90 postos de combustíveis

- Publicidade -

Cerca de 90 postos de combustíveis do Distrito Federal e do Entorno são fiscalizados, nesta quarta-feira, 10 de agosto, quanto a possíveis irregularidades nas relações com o consumidor.

Alvo da segunda edição da Operação Petróleo Real, os estabelecimentos sofrem vistorias para apurar fatores como qualidade dos combustíveis, validade dos produtos, aferição das bombas de abastecimento e transparência na divulgação dos preços.

A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Policiais e representantes de órgãos de controle observam o cumprimento das normas trabalhistas, ambientais, tributárias e de segurança, e também averiguam possíveis infrações administrativas e criminais, como, por exemplo, a formação de cartel.

Por meio da operação, que ocorre entre quarta e sexta-feira (de 10 a 12 de agosto), serão fiscalizados 30 postos por dia.

Fonte/ Portal metropole.com