Médica morre após carro cair em rio

Uma médica morreu após sofrer um grave acidente no quilômetro 43 da BR-122 em Aracoiaba, a 73 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que ela estava caiu em um rio. A vítima tinha 31 anos e sofreu lesões graves na cabeça e no tórax.