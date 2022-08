Mauro Cezar detona atuação de atleta do Flamengo contra Palmeiras

- Publicidade -

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram neste domingo e empataram em 1 a 1. Após o confronto, o jornalista Mauro Cezar emitiu algumas opiniões nas redes sociais. O comentarista criticou o lateral Rubro-Negro Matheuzinho, e também uma tradicional jogada Alviverde.

Matheuzinho deixou claro hoje porque Rodinei virou titular desde os tempos de Paulo Sousa – comentou Mauro Cezar, antes de emendar em outro tuíte sobre os laterais do Palmeiras cobrados por Marcos Rocha direto para a área.



Bola limpa para dominar e fazer nova jogada de ataque, cruzamento, eventualmente. Jogador deixa ela sair para bater lateral na área. Foram vários e não deu em nada, quando funciona as pessoas acham o máximo. Mas é raro dar certo. Na maioria das vezes é só desperdício de posse – analisou.



Com o resultado, o Palmeiras segue com nove pontos de distância para o Flamengo, mas o Fluminense encurtou a vantagem do Alviverde para oito. O Rubro-Negro ainda pode cair para a quarta colocação em caso de vitória do Corinthians contra o Fortaleza.

Fonte/ Portal Yahoo.com