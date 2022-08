Material oficial de Gladson Cameli tem Ney Amorim como candidato ao Senado

- Publicidade -

Apesar de o candidato ao Senado do União Brasil, deputado Alan Rick, ter declarado, publicamente, apoio à reeleição do governador Gladson Cameli, o material oficial de campanha de Cameli (PP) e sua vice, Mailza Gomes, conta com a imagem do candidato ao Senado do Podemos, Ney Amorim.

O material oficial foi divulgado nesta terça-feira, 16, nas redes sociais de Cameli, que é candidato à reeleição. Ao lado de Ney, o governador participou da procissão de Nossa Senhora da Glória, na noite desta segunda-feira, 15, em Cruzeiro do Sul.

“Junto com a Mailza e com o Ney, queremos aproveitar esse espaço para mostrar tudo que a gente já fez e tudo que ainda vamos fazer para melhorar e levar o nosso Acre para o futuro”, declarou Gladson.

Fonte: A Gazeta do Acre