Matador de organização criminosa tem sentença mantida pelo Tribunal de Justiça do Acre

Em decisão unanime a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação do detento Saymon Wallace Fonseca do Nascimento pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Saymon Wallace, foi preso em 15 de julho de 2020, durante uma ação de investigadores da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, A CORE. A operação policial ocorreu em uma casa na região do Santa Inês.

Na época o acusado foi flagrado com duas armas de fogo, entre elas, uma pistola calibre 9 milímetros, munições e também entorpecentes.

Saymon Wallace, era procurado pelas forças de segurança, desde o dia 19 de janeiro de 2020, quando ele e outros 25 presos fugiram do maior complexo penitenciário do estado.

Por conta do flagrante da droga e das armas, ele foi condenado a 12 anos e 20 dias de prisão em regime fechado. A defesa recorreu a Câmara Criminal, pedindo a redução da sentença, mas os desembargadores mantiveram a decisão do juiz da 2ª Vara Criminal na integra.

Somadas as outras penas, a maioria por homicídio, Saymon Wallace tem mais de 136 de prisão a cumprir.

