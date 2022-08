Marta Maria está com câncer nos pulmões e precisa de ajuda

- Publicidade -

A senhora Marta Gomes Lopes está em tratamento de Saúde no estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. A mesma precisa da ajuda das pessoas pois suas condições financeiras estão comprometidas e quem puder ajudar com o custeio da alimentação e outras nescessidades pode está enviando sua ajuda através da chave pix CPF 01462684238.

A ajuda das pessoas é muito importante pois ela está apenas com parentes na cidade e neste fim de semana sua filha estará viajando para da o apoio a sua mãe que além dos problemas pulmonares também sofre de diabetes.

A família fica agradecida a todos que puderem ajudar.