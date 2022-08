‘Marighella’ é o vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022

- Publicidade -

A 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro aconteceu na noite desta quarta-feira, na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio. Após duas edições online e três em São Paulo, a premiação voltou a aconteceu na Cidade Maravilhosa. O filme “Marighella” foi o grande vencedor da noite e levou o troféu Otelo em oito categorias, incluindo Melhor Filme.

Wagner Moura ficou com o troféu de Melhor Primeira Direção pelo trabalho em “Marighella”. Ele estava acompanhado pela família e subiu ao palco para fazer seu discurso ao lado do filho Bem.

Dira Paes levou o troféu Otelo de Melhor Atriz por “Veneza” e Zezé Motta ficou com o prêmio de Atriz Coadjuvante por “Doutor Gama”. Seu Jorge ganhou o prêmio de Melhor Ator por “Marighella” e Rodrigo Santoro ficou com Ator Coadjuvante por “7 Prisioneiros”.

