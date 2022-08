Marido ateia fogo no corpo da esposa no Paraná e tranca vítima no banheiro para evitar que fuja

- Publicidade -

Um homem recebeu voz de prisão neste sábado (20) por tentativa de feminicídio em Apucarana, no Norte do Paraná. Ele ateou fogo na própria esposa em um loteamento residencial da cidade. O autor estaria alcoolizado e jogou gasolina no corpo da mulher, dentro da casa da família.

Depois de atear fogo com um isqueiro, ele ainda teria trancado a vítima dentro do banheiro, para evitar que ela conseguisse fugir. A vítima conseguiu apagar o fogo com uma toalha.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital da Providência, em Maringá. A filha da vítima relatou que o suspeito havia ingerido bebida alcoólica e autor e vítima discutiram. O homem então teria pego uma garrafa pet com gasolina na área externa da casa e jogado o líquido no rosto e no peito da vítima.

A Polícia Militar foi acionada por uma equipe do Samu, que atendia a ocorrência, por volta das 13h de sábado (20). A ocorrência, porém, teria sido na noite de sexta-feira (19), de acordo com a filha do casal.

Na casa, a PM apreendeu as roupas queimadas, o isqueiro e a garrafa utilizada. O autor foi levado à delegacia de Apucarana.