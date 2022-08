Maria Lina relembra morte do filho com Whindersson: “Detestava ser eu”

- Publicidade -

Maria Lina usou as redes sociais para falar sobre o luto no período da morte do filho com Whindersson Nunes, além de explicar como saiu do fundo do poço. João Miguel nasceu em maio de 2021 e, após o parto prematuro de 22 semanas, sobreviveu pouco mais de um dia.

“Vocês acompanharam minha fase mais triste, não tinha brilho no meu olho. Não me sentia bonita, legal, interessante ou agradável. Detestava ser eu. Hoje, vocês me veem feliz de novo. Meu choro para Deus hoje é muito mais de gratidão do que de tristeza, como meses atrás”, desabafou.