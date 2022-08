Maria Bruaca aciona Lei Maria da Penha e Tenório terá contas bloqueadas em “Pantanal”

- Publicidade -

Mesmo com medo das repercussões,

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) seguirá em frente com o processo contra Tenório (Murilo Benício) em “Pantanal”. A dona de casa finalmente descobriu seus direitos ao falar com uma advogada, já que nunca soube que o que aconteceu com ela configura abuso e violência doméstica.

Após a abertura do processo, Tenório descobrirá que está com os bens bloqueados e que não pode movimentar suas contas. O grileiro, que vive de atividades ilegais, ficará revoltado e com medo das implicações jurídicas do processo.

Ao saber que Maria Bruaca foi abrigada por José Leôncio, Tenório vai cogitar atacar a fazenda do rival para matar a ex-esposa e atentar contra a vida dos demais moradores da casa. Com medo, Guta (Julia Dalavia) vai ameaçar o pai, dizendo que não ficará calada caso ele faça qualquer coisa com a mãe.

Reencontro de Alcides e Bruaca

Separada de Tenório (Murilo Benício), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) finalmente está livre para se relacionar com Alcides (Juliano Cazarré) em “Pantanal”. O peão a encontrará na chalana e mostrará o interesse de passar o resto de sua vida ao lado dela. Com medo do ex-marido descobrir que os dois continuam juntos, Maria Bruaca fará o possível para resistir aos encantos do amante.

Combinado com Muda (Bella Campos) e Juma (Allanis Guillen), Alcides quer “matar dois coelhos de uma vez só”. Além de ficar com a amada, o peão, que ainda deseja se vingar de Tenório, pensa em usar Bruaca como isca para atraí-lo e matá-lo. Ele a convencerá de seguir em frente no relacionamento. Depois, pedirá para morar com Maria na tapera de Juma, que não autorizará e deixará Alcides aflito.

Ao casal, o que restará será a fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). Filó (Dira Paes) terá piedade da mulher e pedirá para o marido abrigá-la. Como imaginava, Alcides conseguirá atrair Tenório ao local. O vilão ficará sabendo do relacionamento deles e buscará vingança. Mas nem tudo sairá como planejado.

Fonte/ Portal Yahoo.com