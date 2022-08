Marcio Bittar tem reunião com direção nacional do União Brasil e pode voltar candidato ao governo

- Publicidade -

Presidente regional do União Brasil, senador Márcio Bittar deve se reunir na manhã desta segunda-feira, 01, com a direção nacional do partido e pode voltar pré-candidato ao Governo do Are, com apoio do PL e do Partido Republicano. Dentro desta hipótese, o partido teria ainda uma candidatura ao Senado, numa aliança composta pelos três partidos.

Mas ainda existe a possibilidade de o União Brasil indicar candidatos ao Senado e ao cargo de vice-gvernador na chapa comanda pela deputada federal Mara Rocha (MDB). O encontro em Brasília pode acabar com o impasse formado no UB, causado pelo convite do deputado federal Alan Rick (União Brasil) como vice na chapa liderada pelo governador Gladson Cameli (PP).

O convite não tem apoio do presidente regional do partido, senador Márcio Bittar, tido como adversário do governador Gladson Cameli (PP). Os conflios internos são naturais nesse período eleitoral.

As brigas internas devem ser resolvidas até a próxima sexta-feira, 05, último dia para a realização de convenções regionais e registros de candidaturas pelos partidos. Das chapas tidas como fortes, apenas a do senador Sergio Petecão está devidamente composta e definida.

Sucesso

A Cavalgada que abriu, oficialmente, a Expoacre-2022, obteve o sucesso esperado. Dois anos depois, em função da pandemia, tivemos uma festa diferente das outras anteriores, com menos carros e comitivas e mais cavalos e mais gente nas ruas de Rio Branco. O governador Gladson Cameli (PP) afirmou que a abertura da Expoacre, marca o início da retomada do crescimento econômico.

Convenções

A convenção dos três partidos que estão sob o comando do senador Marcio Bittar – União Brasil, PL e Republicanos – , segundo edital, será realizada na sexta-feira, 05, a partir das 14h. Pelo edital dos partidos, no mesmo horário, às 14h, mas cada agremiação se reunirá em suas respectivas sedes.

Uma baixa

O Cidadania era parte integrante do bloco de partido que seguem Marcio Bittar, mas como houve a formação federação com o PSDB, o partido permanece na aliança que poia a reeleição do governador Gladson Cameli (PP), agora composta pelo PP-PSDB-PDT-Podemos-Cidadania. Mas ainda ainda existe a possiblidade de uma reconciliação com o governo.

Boas propostas

Advogado e administrador José Lopes, pré-candidato a deputado estadual pelo PL, tem excelentes propostas para executar, caso seja eleito. Em conversa com este colunista, nesta sexta-feira, 29, nomprograma Entrevista da Tarde, ao vivo, na TV Rio Branco-Cultura, Zé Lopes afirmou que pretende desempenha um mandado voltado ao agronegócio, mas dará atenção a todos os segmentos sociais.

Desistiu

Deputada federal Jéssica Sales (MDB), em vídeo postado manhã de sexta-feira, 29, afirmou que desistiu de ser candidata ao Senado. Ela explicou que, apesar de ter vencido o câncer, ficou muito debilitada e não reúne as melhores condições físicas para encarar tamanho desafio.

Reeleição

Jéssica Sales afirmou ainda que vai disputar a reeleição e aproveitou para agradecer às pessoas que estavam a apoiar suas propostas com pré-candidata ao Senado. O sonho de chegar ao Senado e representar o Acre no Congresso nacional, segundo ela, não acabou, apenas foi adiado.

Grandeza

Num gesto de grandeza, que lhe peculiar, a deputada Jéssica Sales entrou em contato com o deputado federal Alan Rick e o convidou a disputar o Senado em aliança como o MDB. Nesse caso, Alan teria apoio incondicional do MDB, sobretudo da família Sales no Vale do Juruá.

Chapa reforçada

A chapa de deputado federal do PP foi reforçada com o deputado estadual Gerlen Diniz, que pretendia disputar a reeleição, mas gora, atendendo pedidos de lideranças do partido, decidiu encarar esse grande desafio e já está em lua para atingir seus objetivos.

Lada a lado

As rádios Difusora Acreana e Aldeia FM 96.9, duas emissoras do Sistema Público de Comunicação, estão lado a lado no espaço reservado aos órgãos de imprensa que farão transmissão ao vivo da Expoacre-2022. Durante as nove noites da feira, as duas rádios farão transmissão ao vivo, das 19h às 22h.

Força do agro

Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre, empresário Assuero Veronez, encontra-se otimista com o bom momento do agronegócio e acredita que a Expoacre-2022 é uma oportunidade para agricultura, a pecuária e outras atividade ligadas ao setor rural, mostrarem, mais uma vez, a força do agronegócio.

Mais investimentos

Em entrevista ao programa Sintonia 1.400, na manhã de sábado, a vivo, na Rádio Difusora Areana, Assuero afirmou que o governo precisa investir mais no setor produtivo. Com sugestão, Assuero afirmou que o governo deve construir mais silos graneleiros em regiões estratégicas para evitar prejuízos aos produtores.

Fonte/ Jornal O Rio Branco