Marcio Bittar diz: “Queremos um Acre com oportunidades para todos os acreanos”

O senador licenciado e candidato ao governo do Estado pelo União Brasil, Marcio Bittar, visitou nesta quarta-feira, 31, o comércio localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, na capital. Acompanhado de sua candidata a vice, a médica Georgia Micheletti, Bittar conversou com os empresários e cumprimentou populares.

Sempre dizendo que a campanha que faz ao governo é uma prestação de contas do seu mandato no Senado, Bittar ressaltou que as emendas que conseguiu enviar para o Acre foram frutos da parceria do presidente Jair Bolsonaro. No total, entre emendas individuais, de bancada, e recursos da legislatura anterior que Marcio Bittar conseguiu destravar como relator do orçamento, o Acre recebeu aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

“Sem o apoio do governo federal e o empenho do atual presidente da República, muito pouco conseguiríamos para o Estado”, pontuou o candidato do União Brasil.

Defensor de uma legislação mais justa com o produtor rural da região amazônica, atualmente prejudicado pelo excesso de regras que travam a exploração dos recursos naturais, Bittar tem falado ainda sobre o aumento da pobreza no Estado.

“Temos uma juventude ociosa por falta de oportunidades e fazemos fronteira com dois dos maiores produtores de cocaína do mundo – a Bolívia e o Peru. A junção desses fatores criou um ambiente propício à explosão da violência e proporcionou ao tráfico uma farta mão de obra”, lamentou.

Para Bittar, essa situação pode ser contornada com o desenvolvimento econômico, a partir do esforço de representantes políticos capazes e comprometidos com a mudança.

“O que temos a oferecer ao eleitor é a proposta de um governo tecnicamente qualificado, com capacidade para enfrentar e resolver os graves problemas que vemos se acumularem durante as últimas décadas”, concluiu.

