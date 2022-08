Márcio Bittar diz que foi traído por Alan Rick e Gladson, que teriam feito um ‘acordo’ eleitoral secreto com Jorge Viana “Eu sei de tudo que aconteceu, sei onde foram as reuniões, tudo”, afirmou o senador, insinuando que a escolha de Alan como vice de Cameli seria para favorecer a eleição de Jorge Viana

- Publicidade -

O senador licenciado Márcio Bittar (União Brasil) colocou ‘fogo no parquinho’ da política acreana, na última quinta-feira, 04 de agosto. Durante uma entrevista, repleta de declarações polêmicas, concedida ao jornalista Itaan Arruda, Márcio acusou a existência de um acordo político entre Jorge Viana (PT), Gladson Cameli (PP) e Alan Rick (União Brasil).

“Se repetiu mais uma vez, aqui no Acre, uma aliança entre o governador Gladson Cameli e o ex-senador Jorge Viana. Eu sei de tudo que aconteceu, sei onde foram as reuniões, tudo. E não é a primeira vez”, afirmou Bittar, insinuando que a escolha de Alan como vice de Cameli seria para favorecer a eleição de Jorge Viana.

Ainda segundo Márcio, “a aliança entre as famílias Cameli e Viana é histórica”. O parlamentar afirmou que, na eleição de 2014, na qual ele disputou ao governo do Estado e Cameli foi candidato ao Senado, o pai de Gladson teria doado recurso financeiro para a campanha de Tião Viana (PT), eleito governador à época.

“Ora, eu sei da reunião que aconteceu no apartamento do empresário que está para primeiro suplente do Jorge Viana, aonde estava o deputado federal Alan Rick e o Gladson. O que é que Gladson e Alan Rick queriam no apartamento do primeiro suplente do ex-senador Jorge Viana, que deveria ser o nosso adversário? O fato é que o atual governo, que está pavimentando uma volta da esquerda, não pode me ter no palanque. Não fui eu que rompi com eles, foi o governo que rompeu comigo”, declarou Bittar.

O senador afirmou que a candidatura de Mailza Gomes e a possível candidatura ao governo do PT são “de fachada”.

Fonte/ A Gazeta do Acre