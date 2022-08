Márcia Bittar será a primeira entrevistada desta quinta-feira no programa O X da questão especial eleições 2022

- Publicidade -

Nesta quinta-feira, 18, às 21h30, no canal 8.1, Tv Rio Branco / Cultura, o programa X DA QUESTÃO, iniciará a cobertura especial das ELEIÇÕES 2022. Como primeira entrevistada de uma rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal, a candidata Marcia Bittar do Partido Liberal, PL.

Durante 45 minutos, a candidata Marcia Bittar esplana suas popostas, fala sobre alianças que levaram a formação da chapa com Mara Rocha e tambem sobre as eleições presidencias.

Fonte/ Jornal O Rio Branco