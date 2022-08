Mara entrega Plano de Governo ao TRE e diz que Acre será próspero e um dos mais desenvolvido da região norte em sua gestão

- Publicidade -

A candidata ao governo do Acre, deputada federal Mara Rocha fez a entrega oficialmente do seu Plano de Governo ao juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Armando do Nascimento Júnior. Ao lado do presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, do vice em sua chapa, Fernando Zamora e da candidata ao Senado, Márcia Bittar, Mara garantiu que seu plano é voltado para geração de emprego, apoio a produção rural, prioridade na melhoria da saúde, investimento em infraestrutura e educação.

Mara chegou ao TRE e protocolou a entrega do Plano de Governo acompanhada dos presidentes de partidos e de alguns candidatos a deputados estaduais e federais.

“Entregamos hoje de forma oficial nosso programa de governo e a população terá a certeza que faremos ações voltadas aos diversos setores do Estado. Vamos garantir investimento na infraestrutura, melhorar a saúde, com valorização dos profissionais e investimento em equipamentos nas unidades hospitalares de todas as regionais. Na parte da produção, vamos apoiar o produtor rural com assistência técnica e melhoramento de ramais, e na educação vou garantir o diálogo aberto com a categoria para estudarmos juntos a melhor forma de melhorar o ensino de nossas crianças e jovens”, destacou Mara.

Para Fernando Zamora, nos últimos 24 anos as políticas de governo deixou o Acre caminhar para uma situação de aumento do desemprego, violência e paralisação no tocante ao desenvolvimento em diversos setores. “Então nossa esperança hoje é a Mara, que pode garantir uma melhor educação, saúde, infraestrutura e olhar voltado a criar as condições de geração de emprego e renda para as famílias acreanas. Tenho certeza que a Mara terá esse cuidado com nosso Estado como uma mãe cuida da sua família”, ressaltou Zamora.

Fonte/ Jornal O Rio Branco