Mara entrega Plano de Governo a servidores da Amac, fala em desenvolvimento do Acre e promete parcerias com as prefeituras

A candidata ao governo do Acre, a deputada federal Mara Rocha (MDB) esteve no início da tarde desta quarta-feira, 24, participando do encontro com os servidores da Associação dos Municípios do Acre – AMAC. Na ocasião, Mara entregou o Plano de Governo para a apreciação da instituição e destacou que trabalhará em parceria com as prefeituras garantindo mais apoio aos projetos executados pela Amac.

A emedebista enfatizou sobre a importância da Amac para os municípios, garantindo que as emendas parlamentares cheguem realmente a população em obras e investimentos por meio dos projetos executados pela instituição.

“Foi muito bom conversar com os servidores da Amac. Eles tem que saber que são por meio de seus serviços que as prefeituras tem garantindo os projetos que contempla a população. O deputado ou senador manda a emenda parlamentar, mas se não tiver agilidade nos projetos, o benefício demora, e muitas vezes não é executado, assim como acontece no governo do Estado que perde emendas e acabam prejudicando o nosso povo por não realizar os projetos. A Amac tem mostrado a eficiência de atender nossos 22 municípios e sempre é elogiada pelos parlamentares, o que mostra a eficiência de sua equipe”, disse Mara.

A candidata depois de entregar seu Plano de Governo na Amac, seguiu para conversar com a população e os comerciantes da Via Chico Mendes. Mara visitou os trabalhadores de oficinas mecânicas, revendedoras de veículos, mercadinhos e lojas de roupas ao logo da avenida acompanhada de sua militância.

Fonte: Assessoria