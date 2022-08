Mansão onde morou Belo e Gracyanne Barbosa está detonada e dono cobra R$ 483 mil na Justiça após o despejo

- Publicidade -

Belo e Gracyanne Barbosa receberam uma ordem de despejo da mansão em que viviam em Moema, na Zona Sul de São Paulo. Segundo informações do G1, o dono do imóvel cobra o pagamento de quase 500 mil reais, entre aluguéis, IPTU, contas, multa contratual e danos morais. Por decisão da Justiça, o casal possui até esta quinta-feira, dia 25, para desembolsar o dinheiro O veículo também teve acesso à fotos de laudos técnicos que denunciam o péssimo estado de conservação em que a mansão foi encontrada.

Nos registros, são mostrados diversos ambientes da propriedade tomados por sujeira. A água da piscina estava verde e com folhas de árvores, que não foram podadas, com os vasos de decoração e cascata danificados. A academia apresentava equipamentos e espelhos sujos, com muitas manchas no vidro. Diversas caixas vazias de eletrônicos foram encontradas na casa, além de paredes com infiltração. Uma das tampas de pedra no banheiro interno estava quebrada e a pia do externo caída no chão. Para completar, parte do móvel da sala estava arranhado por animais.

Segundo a certidão da oficial de Justiça, obtida pelo G1, a casa já estava desocupada quando houve o cumprimento da ordem de despejo. Um documento obtido pelo jornal também informa que a mansão teria sido alugada com alguns móveis e um relatório de vistoria foi feito antes da locação. Além de Belo e Gracyanne, a empresa Central de Shows e Evento Ltda. foi citada no processo para arcar com os valores.

