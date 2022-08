Manoel Soares fala sobre sua saída do programa ‘Encontro’

- Publicidade -

Manoel Soares usou as redes sociais, neste sábado (27), para falar sobre sua suposta saída do programa ‘Encontro’, onde é parceiro de apresentação ao lado de Patrícia Poeta. Os rumores começaram após uma briga que os dois teriam tido nos bastidores, na última semana. Na ocasião, Manoel teria manifestado seu desejo em deixar a atração matutina da ‘Rede Globo’.

No Twitter, no entanto, o apresentador negou que tenha pedido para sair da apresentação do ‘Encontro’. “Gente, não pedi para sair. Isso não é verdade”, escreveu ele, usando alguns emojis que remetem a força.

Apesar do esclarecimento, diversos internautas mandaram mensagens a Manoel Soares, dizendo que ele deveria, sim, deixar a atração. Não é de hoje que as redes sociais são tomadas por pessoas revoltadas, depois de assistirem alguns episódios entre Patrícia Poeta e ele nas manhãs da ‘Globo’.

“Se eu fosse você, eu pedia. Esse programa não combina com você. Volte pro ‘É de Casa’”, falou um rapaz. “Assisti o programa com esse formato vocês dois só essa semana que passou. Fiquei meio horrorizada. É constrangedor. Patrícia desesperada querendo falar tudo todo tempo e você ali, parecendo que está cumprindo cota para o programa. Você é gigante”, desabafou um moça.

Uma terceira foi além. “Mas teve ‘quebra pau’, né? Porque essa parte você não falou e é nítido como ela o despreza e desrespeita como profissional. É melhor sair do que ser diminuído nacionalmente todos os dias. Bom, isso se fosse eu né? Mas te desejo sorte”, escreveu.

Recentemente, esta coluna já havia contado que a emissora vive um impasse com essa parceria entre Manoel Soares e Patrícia Poeta. Segundo fontes da coluna, a Globo quer cortar Manoel do matutino, mas tirar o apresentador da atração pode aumentar a rejeição à Patrícia. Ainda de acordo com fontes, o ativista social não aceitou bem o posto de co-apresentador e tenta fazer muito mais do que é delegado a ele, o que irrita a jornalista.

Fonte: Emoff.ig