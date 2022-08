Mais de 80% dos trabalhadores estão esgotados, mostra pesquisa; mulheres são mais afetadas

- Publicidade -

Você está se sentindo sem disposição para trabalhar ou sente que precisa provar seu valor no emprego? Uma pesquisa feita pela Pulses, plataforma de gestão de pessoas, mostra que 81% dos trabalhadores estão se sentindo dessa maneira.

• 60% dos colaboradores relatam estar se sentindo sem disposição para trabalhar;

• 67% sentem que precisam provar seu valor no emprego.

O levantamento também mostrou que as mulheres são mais afetadas em comparação com os homens. Quando o assunto é esgotamento, 85% relataram um cansaço extremo, contra 75% de homens. As informações são do portal G1.

Pesquisa feita com 3 mil pessoas

Pelo menos 3 mil pessoas foram entrevistadas no projeto da Pulses. A ideia era abordar diferentes portes e segmentos, com o objetivo de acompanhar o estado emocional dos trabalhadores brasileiros.

Os colaboradores responderam perguntas sobre condições e organização do trabalho. Dessa forma, mais da metade dos colaboradores relataram estar se sentindo frustrados com o trabalho (54%), com dificuldades para cumprir suas atividades (51%) e sem paciência com outros membros da equipe (51%).

6 sinais

Um estudo da International Stress Management Association (ISMA-BR) mostrou que estresse no trabalho é um problema que atinge 69% dos brasileiros.

É preciso ficar atento aos sinais, como lista um outro estudo da Pulses:

• falta de concentração;

• queixas sobre cansaço ou dores recorrentes (de cabeça e musculares, principalmente);

• irritabilidade;

• pessimismo;

• redução da criatividade;

• faltas recorrentes;

• queda da produtividade;

• desinteresse.