Mais de 4 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego

- Publicidade -

No segundo trimestre deste ano, o número de desalentados, que são pessoas que desistiram de procurar emprego, alcançou a marca de 4,3 milhões, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral , divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (12). Sendo que no primeiro trimestre eram 4,1 milhões.

Desalentados

Assim, o estado com maior número de desistentes é a Bahia, com 612 mil. Em termos percentuais, comparado a quantidade de trabalhadores, os estados do Nordeste têm os maiores índices: Maranhão (14,8%) e Alagoas (13,7%). No Brasil, esse percentual é de 3,8%.

Ademais, a pesquisa mostra que houve queda no desemprego em 22 das 27 unidades da federação. Contudo, esse índice pode distorcer a realidade, já que não leva em conta os desalentados.

Carteira assinada

O percentual de empregados com carteira assinada no setor privado foi de 73,3%. Sendo que os maiores percentuais estavam em:

Santa Catarina – 87,4%;

São Paulo – 81,0%; e

Paraná – 80,9%.

Já os menores se encontravam no:

Piauí – 46,6%;

Maranhão – 47,8%; e

Pará – 51,0%.

Por conta própria O percentual dos que trabalham por conta própria foi de 26,2%. Assim, os maiores percentuais foram encontrados no: Amapá – 35,7%; Rondônia – 35,3%; e Amazonas – 35,0%. E os menores no: Nubank pagará R$ 50 mil para sortudo que responder perguntas Distrito Federal – 20,1%; Mato Grosso do Sul – 22,6%; e São Paulo – 23,2%. Informalidade A taxa de informalidade no Brasil foi de 40,0% da população ocupada. Dessa forma, as maiores taxas ficaram com: Pará – 61,8%; Maranhão – 59,4%; e Amazonas – 57,7%. E as menores, em: Santa Catarina – 27,2%; São Paulo – 31,1%;e Distrito Federal – 31,2%. Para além disso, no segundo trimestre de 2022, a taxa composta de subutilização da força de trabalho ( pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada) foi de 21,2%.



Fonte: Seu Crédito Digital