Mailza Gomes e Gladson Cameli vão juntos ao show da cantora gospel Bruna Karla

Após rumores de que o governador Gladson Cameli (PP) teria convidado o ex-deputado Ney Amorim (Podemos) para compor sua chapa, como candidato ao Senado, o chefe do Executivo Estadual e a pré-candidata ao Senado, Mailza Gomes (PP), assistiram juntos aos show da cantora gospel, Bruna Karla, promovido no Parque de Exposições Wildy Viana, nesta sexta-feira, 5.

“Dia de louvar e agradecer a Deus junto com o governador Gladson Cameli, show Bruna Karla, na noite gospel da Expoacre 2022”, disse Mailza Gomes, em suas redes sociais.

Suplente de Gladson, na última eleição, Mailza assumiu a cadeira no Senado em 2019, apósa a posse de Cameli como governador do Acre. Depois de muita persistência e brigas internas no PP, Mailza saiu pré-candidata ao Senado com apoio integral do Progressista nacional.

O governador, por sua vez, também publicou fotos com Mailza em suas redes sociais. “Mais uma noite de Expoacre 2022. Um dia para celebrar e louvar a Deus prestigiando o show da cantora gospel Bruna Karla, ao lado da senadora Mailza Gomes”, disse.

Fonte/ A Gazeta do Acre