Mãe não acredita na filha, após sofrer abuso do próprio pai

No último domingo, 28 de agosto, um homem foi preso após abusar sexualmente da própria filha de 16 anos. O caso aconteceu na cidade de Uberaba, no bairro Morumbi. Segundo a Polícia Militar, o pai passava a mão nas partes íntimas da vítima. A menina recorreu a mãe, mas não obteve ajuda.

Em relato, a jovem disse aos policiais que havia comentado com a mãe que o pai tinha apertado os seios dela e que ela estava sentindo muita dor. Por conta de ameaças, ela teve medo de denunciar os abusos anteriores que sofriam do homem.

O pai passou a a mão nas nádegas da filha e no domingo dia 28, ela fez a denuncia . A irmã da vítima disse que viu o abuso e que ela mesma também era importunada pelo pai constantemente.

Conforme disseram os militares, a mãe da menina disse que a filha conversou sobre acusações de abusos vinda do pai, mas o marido negou as acusações, ela não acreditou na adolescente. O pai foi preso em flagrante por importunação sexual e levado para a Delegacia. Ainda segundo os PMS, ele negou as acusações feitas pela filha.