Mãe é presa após espancar o filho de 8 anos por conta de sal

Uma mulher foi presa após ser flagrada em vídeo espancando o próprio filho, um menino de oito anos, no município de Coari, no interior do Amazonas. A prisão aconteceu no último domingo (31), por volta das 19h21.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, o Conselho Tutelar do município recebeu um vídeo com agressões da criança. Durante a apuração do caso, foi constatado lesões na mão e no rosto da vítima. O fato ocorreu no bairro Nazaré Pinheiro.

Ainda conforme o BO, ao ser questionado, o menino relatou ter sido agredido com um pedaço de madeira nas mãos, e o rosto estava com marcas de fio. Diante disso, o Conselho Tutelar acionou uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que prendeu a mãe da criança, em flagrante.

A avó paterna do menino, que gravou o vídeo, relata que a agressão teria ocorrido logo após a criança dar um pouco de sal para o primo.

“Vocês estão vendo a mão dessa criança? Foi a mãe dele que fez isso, ela é muito cruel. Isso porque ele deu um pouco de sal para o primo dele. Eu peço justiça, pelo amor de Deus, pois uma mãe que fez isso com o seu próprio filho, tem coragem de matar. Quase ela quebra a mão dele”, diz a avó, que afirma não ser a primeira vez que o menino é agredido pela mãe.

A avó, inclusive, mostra no vídeo uma marca na cabeça da criança e diz que foi causado pela suspeita. “Não tem conta o tanto e sangue que ela tira dele. Isso é não uma mãe é um mostro”, afirma a avó.

O delegado José Barradas, titular da delegacia de Coari, informou que a mulher irá responder pelos crimes de maus-tratos e lesão corporal, e ficará à disposição da Justiça.

