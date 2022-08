Mãe e filho são encontrados mortos em lote baldio

- Publicidade -

Mãe e filho foram encontrados mortos em um lote baldio, na BR-070, em Itapirapuã, no oeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime ainda não foi identificado. Os vizinhos acionaram a Polícia Militar após sentirem mau cheiro no local.

A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da área. A mãe Joicemeire Conde Cardoso, de 39 anos, e o filho João Vitor Conde, de 8 anos, são de Cuiabá, mas viviam na cidade.