Mãe é encontrada morta após assassinar bebê de um ano e 6 meses na fronteira

Caso de infanticídio seguido de suicídio ou homicídio é investigado na cidade de Puerto Suárez, na Bolívia, fronteira com Corumbá que fica a 444 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na terça-feira (16), quando a jovem de 21 anos e a bebê, de um ano e 6 meses, foram encontradas enforcadas.

Segundo informações do Ministério Público da Bolívia, a criança teria sido enforcada pela mãe, que depois acabou cometendo suicídio. “Assim que o Ministério Público tomou conhecimento do ocorrido, procedeu imediatamente à busca no local, realizou o exame jurídico dos corpos, além de realizar entrevistas com os familiares e outros atos que ajudem a esclarecer o caso. O Ministério Público iniciou a investigação pelo crime de infanticídio e homicídio – suicídio, que será confirmado ou descartado à medida que o processo avançar”, disse o promotor Roger Mariaca.

O promotor encarregado do caso, Freddy Durán, relatou que a princípio a jovem teria amarrado duas cordas no banheiro da casa, onde matou a filha e, depois, teria tirado a própria vida. Familiares que encontraram as vítimas acionaram a polícia.

Segundo familiares da mulher, ela havia se separado do pai da bebê há um mês.