Mãe é detida após ferir filhos de 6 e 12 anos com faca de cozinha

- Publicidade -

Uma mulher de 32 anos foi detida suspeita de ferir os dois filhos, de 6 e 12 anos, com uma faca de cozinha. O caso ocorreu no bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus, nesta terça-feira (23). As vítimas foram atendidas em um hospital e liberadas.

De acordo com a 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), vizinhos ouviram o desespero das crianças e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por volta de 12h30. Quando chegaram ao local, a mulher não quis abrir a porta da casa.

O Samu acionou a polícia que conversou com a suspeita e abriu a casa. Os filhos dela, uma menina de 6 anos e um adolescente de 12 anos, estavam com ferimentos superficiais.

Ainda segundo a polícia, a suspeita é que a mulher teve um surto e feriu os filhos com uma faca de cozinha.

As crianças foram encaminhadas para o Hospital e Pronto Socorro da Criança, na Zona Leste de Manaus, onde receberam atendimentos e foram liberadas. Elas devem ficar sob os cuidados de uma avó.

A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), onde o caso foi registrado.